Las Vegas Aces release their 2025 schedule

LAS VEGAS (KTNV) — The Las Vegas Aces have released their 2025 game schedule for fans eager to see them get started on the path for a third WNBA title.

The Aces kick off their regular season on Saturday, May 17, on the road with a rematch against the New York Liberty, followed by a May 20 match against the Connecticut Sun. Then the Aces come home to host the Washington Mystics on May 23.

For the full schedule, see the list below:



Saturday, May 17 | 12 PM | Las Vegas Aces @ New York Liberty

Las Vegas Aces New York Liberty Tuesday, May 20 | 4 PM | Las Vegas Aces @ Connecticut Sun

Las Vegas Aces Connecticut Sun Friday, May 23 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Washington Mystics

Las Vegas Aces Washington Mystics Sunday, May 25 | 3 PM | Las Vegas Aces @ Seattle Storm

Las Vegas Aces Seattle Storm Friday, May 30 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Los Angeles Sparks

Las Vegas Aces Los Angeles Sparks Sunday, June 1| 3 PM | Las Vegas Aces @ Seattle Storm

Las Vegas Aces Seattle Storm Saturday, June 7 | 12 PM | Las Vegas Aces @ Golden State Valkyries

Las Vegas Aces Golden State Valkyries Wednesday, June 11 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Los Angeles Sparks

Las Vegas Aces Los Angeles Sparks Friday, June 13 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Dallas Wings

Las Vegas Aces Dallas Wings Sunday, June 15 | 3 PM | Las Vegas Aces vs. Phoenix Mercury

Las Vegas Aces Phoenix Mercury Tuesday, June 17 | 5 PM | Las Vegas Aces @ Minnesota Lynx

Las Vegas Aces Minnesota Lynx Friday, June 20 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Seattle Storm

Las Vegas Aces Seattle Storm Sunday, June 22 | 12 PM | Las Vegas Aces vs. Indiana Fever

Las Vegas Aces Indiana Fever Wednesday, June 25 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Connecticut Sun

Las Vegas Aces Connecticut Sun Thursday, June 26 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Washington Mystics

Las Vegas Aces Washington Mystics Sunday, June 29 | 3 PM | Las Vegas Aces @ Phoenix Mercury

Las Vegas Aces Phoenix Mercury Thursday, July 3 | 4 PM | Las Vegas Aces @ Indiana Fever

Las Vegas Aces Indiana Fever Sunday, July 6 | 10 AM | Las Vegas Aces @ Connecticut Sun

Las Vegas Aces Connecticut Sun Tuesday, July 8 | 5 PM | Las Vegas Aces @ New York Liberty

Las Vegas Aces New York Liberty Thursday, July 10 | 4:30 PM | Las Vegas Aces @ Washington Mystics

Las Vegas Aces Washington Mystics Saturday, July 12 | 1 PM | Las Vegas Aces vs. Golden State Valkyries

Las Vegas Aces Golden State Valkyries Wednesday, July 16 | 5 PM | Las Vegas Aces @ Dallas Wings

Las Vegas Aces Dallas Wings Tuesday, July 22 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Atlanta Dream

Las Vegas Aces Atlanta Dream Thursday, July 24 | 4 PM | Las Vegas Aces @ Indiana Fever

Las Vegas Aces Indiana Fever Friday, July 25 | 4:30 PM | Las Vegas Aces @ Minnesota Lynx

Las Vegas Aces Minnesota Lynx Sunday, July 27 | 1 PM | Las Vegas Aces @ Dallas Wings

Las Vegas Aces Dallas Wings Tuesday, July 29 | 7 PM | Las Vegas Aces @ Los Angeles Sparks

Las Vegas Aces Los Angeles Sparks Saturday, Aug. 2 | 12 PM | Las Vegas Aces vs. Minnesota Lynx

Las Vegas Aces Minnesota Lynx Sunday, Aug. 3 | 3 PM | Las Vegas Aces vs. Golden State Valkyries

Las Vegas Aces Golden State Valkyries Wednesday, Aug. 6 | 7 PM | Las Vegas Aces @ Golden State Valkyries

Las Vegas Aces Golden State Valkyries Friday, Aug. 8 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Seattle Sun

Las Vegas Aces Seattle Sun Sunday, Aug. 10 | 6 PM | Las Vegas Aces vs. Connecticut Sun

Las Vegas Aces Connecticut Sun Wednesday, Aug. 13 | 6:30 PM | Las Vegas Aces vs. New York Liberty

Las Vegas Aces New York Liberty Friday, Aug. 15 | 7 PM | Las Vegas Aces @ Phoenix Mercury

Las Vegas Aces Phoenix Mercury Sunday, Aug. 17 | 3 PM | Las Vegas Aces vs. Dallas Wings

Las Vegas Aces Dallas Wings Tuesday, Aug. 19 | 6:30 PM | Las Vegas Aces vs. Atlanta Dream

Las Vegas Aces Atlanta Dream Thursday, Aug. 21 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Phoenix Mercury

Las Vegas Aces Phoenix Mercury Saturday, Aug. 23 | 12 PM | Las Vegas Aces @ Washington Mystics

Las Vegas Aces Washington Mystics Monday, Aug. 25 | 5 PM | Las Vegas Aces @ Chicago Sky

Las Vegas Aces Chicago Sky Wednesday, Aug. 27 | 4:30 PM | Las Vegas Aces @ Atlanta Dream

Las Vegas Aces Atlanta Dream Thursday, Sep. 4 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Minnesota Lynx

Las Vegas Aces Minnesota Lynx Sunday, Sep. 7 | 6 PM | Las Vegas Aces vs. Chicago Sky

Las Vegas Aces Chicago Sky Tuesday, Sep. 9 | 7 PM | Las Vegas Aces vs. Chicago Sky

Las Vegas Aces Chicago Sky Thursday, Sep. 11 | 7 PM | Las Vegas Aces @ Los Angeles Sparks

New in 2025, the WNBA is welcoming the Golden State Valkyries to the fold — expanding the association to 13 teams and upping the regular season to 44 games.

The Aces will face off against the Valkyries on June 7 for the first time in the regular season during game two of the Commissioner's Cup in-season tournament.