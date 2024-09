Por qué una nueva exhibición histórica de arte mexicano es importante para la cultura del sur de Nevada

Prev Next

Posted

LAS VEGAS (KTNV) — Aunque el Día de la Independencia de México es hasta el lunes, las celebraciones ya han comenzado en el valle, incluyendo el festival de música latina Rumbazo en el centro. El evento de dos días ofrece música, comida, moda y arte. Y hablando de arte, una exposición histórica está causando sensación en Las Vegas: la primera de su tipo creada por un artista mexicano, que trae la vibrante cultura de México a nuestra comunidad. Viernes visité la exhibición para destacar nuestra herencia hispana local y su importancia en la cultura del sur de Nevada. MÁS DE KTNV | Saúl 'Canelo' Álvarez encabezará la cartelera del T-Mobile Arena para el Día de la Independencia de México Cuando entras en esta nueva exposición de arte en el centro de Las Vegas, enseguida notas que es algo diferente. "Objetos reciclados y reutilizados que otros ven como basura, él los convierte en estos rostros hermosos que traen esperanza", dijo Reynaldo Herrera. Cuando el entusiasta de arte y tequila de Las Vegas, Reynaldo Herrera, vio por primera vez las obras de Hugo Aguilar en México, se enamoró al instante. Tanto que creó Casa Mexican Fine Art para exhibir su trabajo. "Poder compartir parte de mi colección y traer el arte de Hugo a Las Vegas no solo es una forma de mostrar nuestra cultura mexicana, sino también de aportar la diversidad que esta comunidad en evolución necesita", dijo Reynaldo. ¿Qué es lo que más te gusta? "Mis favoritos son dos... el tequila y el arte", dijo Reynaldo. Herrera me cuenta que esta es la primera exposición de arte en Las Vegas creada por un artista mexicano. Mientras recorría su galería, también tuve la oportunidad de hablar con Hugo a través de Zoom desde su casa en Cabo San Lucas. ¿Cómo te sientes como artista mexicano al integrar este arte tan hermoso aquí? "Tener una exhibición en Las Vegas por primera vez, y realmente en todo Estados Unidos, me honra mucho que esto se haga con mi obra", dijo Reynaldo. “Esa pieza es muy especial. Es una colaboración entre un artista local de Las Vegas que volamos a Cabo, y él y Hugo hicieron esta pieza juntos", dijo Reynaldo. “Tener ese pedacito de México aquí, brindándonos un deleite visual tangible, es una excelente manera de compartirlo con la comunidad.” Nuestra comunidad es diversa y sigue creciendo la población hispana. Revisé los últimos números y descubrí que los latinos representan alrededor de un tercio de la población en el condado de Clark, y más del 70% se identifica como mexicano. MÁS DE KTNV | Fremont Street Experience presenta la celebración inaugural del fin de semana del Día de la Independencia de México Reynaldo dice que esta exhibición ayuda a conectarse con una comunidad que ha moldeado la cultura del sur de Nevada. “Esto no es solo para la comunidad mexicana, es para toda la comunidad de Las Vegas que venga a ver este pedacito de México aquí en nuestra hermosa Las Vegas", dijo Reynaldo. El evento de apertura se llevará a cabo este domingo 15 de septiembre. Para ver la exposición en persona, visita su página de Instagram y envía un mensaje directo para agendar una cita. Habrá piezas a la venta, con precios entre $500 y $5,000.

Copyright 2024 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.