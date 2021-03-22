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PHOTOS: Virgin Hotels Las Vegas opening this week

Virgin Hotels Las Vegas is opening this week in Las Vegas.

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    PHOTOS FROM NEW VIRGIN HOTELS LAS VEGASPhoto by: TRAVIS JENSEN/KTNV-TV CHANNEL 13
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