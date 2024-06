LULAC reúne a la comunidad latina para compartir recursos en la convención de Las Vegas

Prev Next KTNV

Posted at 6:55 PM, Jun 27, 2024

LAS VEGAS (KTNV) — Proporcionar recursos y apoyo migratorio en todo el país y aquí en nuestra comunidad. Esa es la misión de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, también conocida como LULAC, y están organizando su 95ª convención nacional justo aquí en Las Vegas. Hoy pasé el día en la convención descubriendo más sobre el impacto que LULAC está teniendo en muchos Latinos que viven aquí. La convención de LULAC es más que una exposición. "Es un gran equipo." Eugenia Fuentes es una figura destacada de La Pulga, un grupo comunitario Latino en redes sociales con más de 70,000 seguidores. Me dice que más del 90% de ellos son indocumentados. "¿Cómo te sientes al tener esta convención aquí en las vegas?" García preguntó. "Sinceramente, LULAC es una muy buena noticia para nosotros," Fuentes dijo. "Lo que quieren es llevar toda esa ayuda a nuestra comunidad. Vemos que también hay abogados de inmigración. Le dijimos a nuestras comunidades, vengan, hay abogados que pueden ayudarlos, y hay universidades donde pueden aplicar." Proporcionar recursos a jóvenes inmigrantes indocumentados es la prioridad principal para Gaby Pacheco, presidenta y CEO de TheDream.US. "¿Por qué es tan crítico para nosotros tener esto para nuestros inmigrantes aquí en Las Vegas?" García preguntó. "La integración de los inmigrantes es clave para esas familias e individuos," Pacheco dijo. "La realidad es que cuando una persona se traslada de un país a otro, no significa que tengan una buena base, luchan y por lo tanto, para el éxito de la comunidad y el propio, es crítico que haya servicios para ellos." La feria de empleo es verdaderamente un centro de actividad frenética, con más de 40 stands de entrevistas con empresas de diversos sectores como hospitalidad, turismo, transporte, medicina y más. "Para nosotros, hacer este programa accesible fue la parte más importante," dijo LULAC CEO Juan Proaño. "Nevada es una comunidad tan importante. nos sentimos como en casa cuando estamos aquí y esta es nuestra oportunidad de retribuir." Ahora, como parte del plan de LULAC para devolver, LULAC y Tyson Foods donaron 38,000 libras de proteína al banco de alimentos Three Square. Esta donación equivale a 152,000 porciones, que alimentarán a 38,000 familias de cuatro personas. To read this story in English, click here.

Copyright 2024 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.