LULAC, la organización Latina de derechos civiles más grande del país, celebra convención en Las Vegas

Posted at 4:50 PM, Jun 26, 2024

LAS VEGAS (KTNV) — La Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos, conocida como LULAC, la organización de derechos civiles Latina más antigua y grande del país ¡está aquí en nuestra ciudad! Su 95ª convención nacional anual se está llevando a cabo ahora mismo en Caesars Palace hasta este viernes. El tema de este año, "Empoderando a La Próxima Generación," se trata de preparar a los jóvenes latinos para el éxito. La convención ofrece una variedad de oportunidades educativas a través de la academia LULAC, con discusiones significativas sobre el empoderamiento económico, salud y bienestar, tecnología, IA, e inmigración. Para aquellos que enfrentan problemas de inmigración, LULAC está organizando varias actividades de inmigración, incluyendo consultas legales gratuitas uno a uno con abogados de inmigración y paralegales acreditados por el DOJ, brindando apoyo y orientación cruciales. El presidente de LULAC Domingo García dice que su objetivo no solo es realizar su convención en el sur de Nevada, sino también mostrar y celebrar la región. “Entramos en la comunidad, y queremos saber cómo podemos ayudar con la educación, oportunidades económicas, empoderamiento político, y cómo lo podemos hacer bien. Eso es parte de lo que ha hecho LULAC, somos una organización de servicio, y estamos aquí en las vegas que tiene una gran comunidad Hispana y una larga historia.” Esta convención es gratuita y abierta al público y se llevará a cabo hasta este viernes 29 de junio. Haga clic aquí para más información sobre el evento y haga clic aquí para el horario de la convención. To read this story in English, click here.

