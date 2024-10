El condado de Clark se prepara para las elecciones de 2024

Prev Next

LAS VEGAS (KTNV) — Con solo 20 días restantes hasta el día de las elecciones, la votación anticipada ya ha comenzado en Nevada, y muchos residentes ya han recibido su boleta por correo. Para aquellos que prefieren votar en persona, las urnas estarán abiertas a partir del sábado. En medio de las preocupaciones sobre el proceso electoral, Abel García, reportero de KTNV, visitó la sede electoral del condado de Clark para observar de primera mano los pasos que se están tomando para garantizar una elección segura y transparente. Durante su recorrido, García habló con un votante local, Danny, quien expresó que siempre ha considerado justo el proceso electoral. Sin embargo, este año, con tanto en juego, espera que la seguridad sea una prioridad. “Es aterrador, simplemente aterrador. Tengo 68 años y nunca había sido así, nunca tan feo,” dijo Danny. Con las tensiones en aumento mientras se acerca el día de las elecciones, muchos votantes como Danny buscan garantías sobre la seguridad del proceso. El miércoles por la mañana, García tuvo la oportunidad de recorrer la sede electoral con la registradora de votantes, Lorena Portillo, quien aseguró que la justicia y la eficiencia son sus principales prioridades. “Queremos que nuestro proceso de boletas por correo sea eficiente. No nos saltamos pasos, pero queremos que la precisión esté garantizada,” explicó Portillo. García investigó las medidas de seguridad y transparencia que el departamento electoral ha implementado para garantizar la integridad del proceso. Portillo le mostró las diferentes capas de protección, comenzando con las boletas por correo. “El proceso de boletas por correo comienza verificando la firma del votante. Si hay un problema, los votantes pueden corregirlo a través de un proceso de ‘curación’,” comentó Portillo. Después de la verificación, equipos bipartidistas abren y preparan las boletas para la tabulación. Las boletas dañadas se duplican para garantizar la precisión antes de ser contadas. Portillo también destacó la importancia de la capacitación de los trabajadores electorales. “Entienden cada paso que debemos seguir según la ley, para asegurarnos de procesar las boletas, verificar las firmas y ayudar a los votantes en el proceso. Queremos que se sientan seguros y cómodos,” agregó Portillo. La seguridad es otra preocupación importante para los votantes como Danny. “Quiero que los sitios de votación sean seguros para todos,” señaló. Portillo aseguró que el condado de Clark ha incrementado la seguridad tanto para los votantes como para los trabajadores. “Queremos que se sientan seguros cuando vayan a votar o cuando vengan a trabajar con nosotros,” afirmó. Finalmente, con un enfoque en el proceso de tabulación y el recuento final, Portillo reiteró el compromiso del condado de Clark con la comunidad para llevar a cabo una elección justa y precisa. To read this story in English, click HERE.

