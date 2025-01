'Conozca sus Derechos': el condado de Clark ofrecerá un evento con recursos sobre inmigración el miércoles

Prev Next Winchester Dondero Cultural Center

LAS VEGAS (KTNV) — El condado de Clark está organizando un evento titulado "Conozca sus Derechos: Asamblea pública y Feria de Recursos sobre Inmigración" para brindar a los asistentes información sobre sus derechos en materia de inmigración y acceso a recursos esenciales. Cuándo: Miércoles 29 de enero de 2025, de 5:30 p.m. a 8 p.m.

Dónde: Winchester Dondero Cultural Center, 3130 McLeod Drive, Las Vegas, NV 89121 Local News Clark County holding a 'Know Your Rights' immigration resource fair Wednesday Christian Hudspeth El evento, organizado por el comisionado Tick Segerblom y la ACLU de Nevada, está abierto al público.

Habrá dos ferias de recursos : la primera de 5:30 p. m. a 6 p. m., y la segunda de 7 p. m. a 8 p. m.

: la primera de 5:30 p. m. a 6 p. m., y la segunda de 7 p. m. a 8 p. m. El foro comunitario se llevará a cabo de 6 p. m. a 7 p. m. Para quienes no puedan asistir en persona, el condado informó el evento se transmitirá en vivo a través de Facebook Live en las páginas oficiales del condado de Clark en inglés y español . También habrá intérpretes de español en el evento. Los asistentes a la feria de recursos podrán conectarse con organizaciones locales como Legal Aid Center of Southern Nevada, el Consulado de México en Las Vegas, el Consulado de El Salvador, entre otras. Estas oragnizaciones ofrecerán a los asistentes orientación, herramientas y servicios para apoyarles en temas relacionados con inmigración. “Este foro comunitario es una oportunidad importante para informar al público, proporcionándoles conocimientos sobre sus derechos”, dijo el Comisionado Tick Segerblom. “Estamos reuniendo recursos locales y expertos para apoyar a nuestras comunidades de inmigrantes en el Condado Clark”. Condado Clark

