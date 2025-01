Locales se preparan para la nueva política de inmigración

Isaac Velásquez sabe lo que es ser indocumentado en los Estados Unidos.

El originario de Guadalajara, México, participó en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) antes de obtener la residencia permanente en EE. UU., unirse al Ejército y obtener su ciudadanía.

Pero cuando escucha al presidente electo Trump hablar sobre implementar el mayor programa de deportación masiva en la historia del país, el estudiante de historia de la UNLV dijo que los latinos están nerviosos.

“Creo que la comunidad latina está muy nerviosa por lo que va a pasar, principalmente porque no sabemos cómo va a suceder”, dijo Velásquez.

La realidad es que no sabemos cómo se hará, y creo que ese es el mayor motivo de ansiedad en la comunidad.

Mientras Trump se prepara para tomar posesión del cargo el lunes, los inmigrantes que están en el país de manera ilegal se están preparando para lo que podría suceder. Los grupos que ayudan a los locales dijeron que están viendo a más clientes pedir ayuda.

“Definitivamente estamos escuchando a personas que están nerviosas y asustadas”, dijo Michael Kagan, profesor en la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho William S. Boyd de la UNLV. “Nos enfocamos en la defensa contra la deportación, por lo que si hay un aumento en las deportaciones, sabemos que estaremos en la primera línea”.

Kagan dijo que escucha especialmente a estudiantes de la UNLV, algunos de los cuales están en el país sin autorización o tienen familiares indocumentados.

“Eso realmente nos afecta profundamente porque este es nuestro campus, esta es nuestra comunidad, estos son nuestros estudiantes. Quiero que mis estudiantes se preocupen por si hicieron sus lecturas. No quiero que se preocupen por la deportación”.

Peter Ashman, un abogado de inmigración con muchos años de experiencia en Las Vegas, dijo que también ha visto un aumento en los clientes.

“Mucha gente está muy asustada y preocupada”, dijo Ashman. “Muchas personas tienen toda su vida invertida en los Estados Unidos. Tienen casas aquí. Tienen familia. Tienen negocios. No es como si simplemente pudieran empacar una bolsa y dirigirse al sur”.

Para Trump y muchos de sus seguidores, el tema es simple: aunque alientan la inmigración legal, quienes están en el país ilegalmente han violado la ley al venir sin autorización o al exceder el tiempo permitido de su estadía legal. Aunque la mayoría de los inmigrantes cumplen la ley después de eso, algunos cometen otros delitos, algo que Trump destacó durante la campaña para impulsar su iniciativa de deportar a inmigrantes ilegales, terminar un muro fronterizo al sur y asegurar mejor la frontera.

Ese tema fue uno de los puntos clave en la campaña de 2024 que Trump utilizó repetidamente a su favor.

Miedo a lo desconocido

Parte de la incertidumbre en las comunidades inmigrantes radica en que nadie sabe cómo la nueva administración manejará la promesa de deportación de Trump. Las autoridades podrían comenzar enfocándose en inmigrantes ilegales que han cometido delitos violentos, por ejemplo, ya que estas personas son más fáciles de localizar y ya están en el sistema.

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Laken Riley, un proyecto de ley nombrado en honor a una mujer asesinada por un inmigrante que estaba en el país ilegalmente. Permitirá a las autoridades federales arrestar a inmigrantes ilegales que cometan delitos estatales, incluido el hurto, y permitirá que los estados demanden al gobierno federal por delitos cometidos por inmigrantes en libertad condicional o que hayan recibido una orden de deportación. Ese proyecto de ley fue aprobado con 251 votos a favor y 170 en contra, con algunos demócratas —incluyendo a toda la delegación de la Cámara de Representantes de Nevada— votando a favor.

O, la administración podría intentar deportar a todas las personas que puedan identificar que están en el país ilegalmente, incluidos aquellos inmigrantes que no hayan cometido otros delitos.

Ashman dijo que esta última opción sería casi imposible.

“Bueno, sabes, 20 millones es un número bastante grande y no sé si hay suficiente dinero en el presupuesto de los EE. UU. para pagar la deportación de 20 millones de personas”, dijo. “Así que no creo que eso sea realista”.

Incluso si pudiera hacerse, podría tener consecuencias no deseadas, dijo Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nevada. Agregó que las deportaciones masivas podrían terminar costándole al estado y al país.

“Quiero decir, es desastroso para todo el estado de Nevada por una multitud de razones”, dijo Haseebullah.

En 2022, la última vez que se documentó algo similar, los inmigrantes indocumentados pagaron $500 millones en impuestos.

A nivel nacional, dijo, un estudio mostró que la cifra era de $100 mil millones.

“Cuando observamos solo los ingresos fiscales, esas son cantidades astronómicas de dinero que no se pueden reemplazar”, dijo.

Ashman y Kagan dicen que lucharán contra las deportaciones en nombre de sus clientes defendiendo sus derechos en la corte; todos los inmigrantes tienen derecho a impugnar su deportación por diversos motivos, continuaron.

“Insistiremos en las salvaguardas del sistema judicial estadounidense y la democracia estadounidense y esperamos que estas se mantengan”, dijo Kagan. “Si vemos que suceden cosas que no nos gustan en nuestra comunidad, no esperen. Hablen. La política todavía importa”.

Haciendo una lista

Mientras tanto, según Kagan y Ashman, los inmigrantes en el país sin autorización deberían considerar prepararse antes de que el gobierno comience a movilizarse una vez que Trump asuma el cargo.

Entre sus recomendaciones:



Documentos importantes, como certificados de nacimiento y defunción, actas de matrimonio y divorcio, escrituras de propiedades, títulos de autos, formularios de identidad y documentos similares, deben estar organizados y guardados en un lugar seguro.

Mantener una lista de medicamentos actuales; si una persona es detenida, esto será útil para asegurar que no pierda acceso a su medicina.

Crear un poder notarial para el cuidado de los hijos en caso de que los padres sean detenidos o deportados, de modo que alguien más pueda recogerlos de la escuela o tomar decisiones médicas por ellos.

Considerar un fideicomiso para propiedades como casas, para que un fiduciario pueda administrarlas si el propietario es deportado.

Lo más importante, consultar a un buen abogado de inmigración, ya que esa área de la ley es increíblemente complicada.

Otros grupos comunitarios también están disponibles para ayudar, como el Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada. El centro ofrece ocasionalmente clases gratuitas sobre "conozca sus derechos", abiertas al público, donde las personas pueden hacer preguntas y obtener información verificada. El centro recomienda consultar su página de Facebook o visitar su sitio web.

No bienvenidos en América

Velásquez dijo que sirvió como oficial de transporte en el Ejército y continúa su servicio en la Guardia Nacional. Pero cuando se le preguntó si se siente bienvenido en el país por el que se ofreció a luchar y posiblemente morir, dijo que no.

“No, porque creo que, hasta cierto punto, tuve la suerte de pasar por DACA, obtener mi residencia, convertirme en ciudadano a través del Ejército”, dijo. “Pero lo que pienso mucho es, ¿y si no hubiera hecho eso, verdad? ¿Sería solo un número, otro número?

“Estoy sirviendo a mi país”, agregó.

Soy patriótico sobre este país. Amo este país. Hay muchas cosas que me gustaría cambiar, pero todo se reduce a la política, ¿verdad? Así que, para que alguien venga y comience a usarnos como herramienta para avanzar en su carrera política, para mí, es algo desafortunado con lo que creo que no deberíamos lidiar, como minoría o como grupo de personas.

Inmigración legal versus ilegal

Los republicanos, incluido Trump, enfatizan repetidamente que quieren fomentar la inmigración legal, incluyendo a inmigrantes con habilidades que vienen al país a ocupar trabajos de alta tecnología.

Después de que algunos en la derecha criticaron al asesor de Trump y fundador de SpaceX, Elon Musk, por su apoyo al programa de visas H1-B, que permite a trabajadores calificados venir a los Estados Unidos, Trump terminó apoyando a Musk. Además, en una entrevista en “Meet the Press” de NBC, Trump dijo estar dispuesto a permitir que los llamados DREAMers—quienes llegaron ilegalmente al país siendo niños pero crecieron en los Estados Unidos—se queden.

Sin embargo, Trump también dijo en esa entrevista que las familias de estatus mixto, en las que los hijos pueden ser ciudadanos estadounidenses pero los padres no, tendrían que elegir entre dejar el país juntos o separarse como familia.

Aun así, las encuestas parecen mostrar un amplio apoyo a las deportaciones masivas.



Una encuesta de Scripps News publicada en septiembre mostró que el 54 % de los votantes apoyan las deportaciones masivas, mientras que el 42 % se opone a la idea.

Una encuesta de octubre de la Escuela de Derecho Marquette encontró que el 58 % estaba a favor de la deportación, mientras que el 42 % estaba en contra. (En la misma encuesta, cuando se preguntó sobre inmigrantes que habían estado en el país durante años, tienen trabajos y no han cometido delitos, el apoyo a la deportación cae al 40 % y el 60 % se opone).

Una encuesta de Gallup en junio encontró que el 47 % apoyaba la deportación de todos los inmigrantes ilegales, mientras que el 51 % estaba en contra.

Aún así, algunos argumentan que las encuestas carecen de matices sobre un tema complejo.

Pero, los republicanos señalan que Trump habló frecuentemente durante la campaña sobre sus planes de deportación, ganando la elección, incluidos estados clave como Nevada, con grandes poblaciones inmigrantes.

Ashman dijo que las preguntas de las encuestas pueden no captar el verdadero impacto: la mayoría de las personas en el sur de Nevada conocen a alguien que es inmigrante ilegal, y sus opiniones podrían cambiar con ese conocimiento.

“Creo que las personas que creen que todos deberían ser deportados realmente no han entendido lo que eso significa”, dijo. “Y si lo desglosas y dices, sí, pero conoces a María, tu vecina, con quien tus hijos juegan con sus hijos, ¿ella es inmigrante ilegal? [Dirán] No tenía idea. No, no, ella es una buena persona. No queremos que se vaya”.

O, como lo expresa Kagan: “Si has caminado 20 pies, te has cruzado con un inmigrante en Las Vegas”.

Camino hacia la ciudadanía

Para Velásquez, su propia experiencia es una guía para una política que prefiere.

“Creo que un camino hacia la ciudadanía sería la mejor manera de hacer las cosas”, dijo.

Más que nada, creo que debería haber un camino hacia la ciudadanía, ¿verdad? Quizás, algún tipo de autorización de trabajo. Mantener cierto control sobre ellos y asegurarse de que están haciendo lo correcto. Una vez que pasen un pequeño proceso, un proceso de esa naturaleza, podrían obtener la residencia y, a partir de ahí, avanzar hacia la ciudadanía.

Algunos republicanos han argumentado que dicho proceso recompensaría a las personas que llegaron al país ilegalmente por encima de quienes esperan en la fila para convertirse en ciudadanos de manera legal.

Velásquez dijo que el debate cambiaría si más personas conocieran a inmigrantes, incluidos los que están aquí ilegalmente.

“Creo que lo mejor que puedo aconsejar es conocer a las personas. Hablar con ellas, aprender sobre su vida, ¿sabes? Hablar sobre sus luchas”, dijo. “Y verás que somos como cualquier otro estadounidense, ¿verdad? Y si se nos diera la oportunidad, haríamos mucho por este país”.

Este artículo fue traducido por Abel Garcia.