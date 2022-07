LAS VEGAS (KTNV) — A lucky Las Vegas local hit a jackpot of $110K on Wednesday, July 13 at Bally’s Las Vegas.

The Las Vegas local Rachel Hopper hit a progressive jackpot of $113,423 with a five-ace hand while playing Face Up Pai Gow at Bally’s (soon to be Horseshoe Las Vegas).

