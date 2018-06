Unclaimed heroes get funeral at veteran cemetery

For various reasons, the remains of these Nevada heroes have been sitting on a mortuary shelf, unclaimed, sometimes for decades.

The volunteers with the Nevada Veterans Coalition worked tirelessly to identify the unclaimed veterans and ensure the promise of a military funeral.

A service was held for the veterans on June 15 at the Southern Nevada Veterans Memorial Cemetery in Boulder City.

The veterans are:

Lewis Bar (1905-1980) US ARMY 1942-1945 WWII

Mark Beals (1926-2005) US ARMY 1944-1947 WWII

George Boa (1920-1987) US ARMY 1942-1945 WWII

Harold Bozovsky (1921-2005) US ARMY 1944-1945 WWII

John Chase (1912-1988) US AIR FORCE 1942-1954 WWII/Korea

Clarence Choate (1921-1989) US ARMY 1940-1945 WWII

Edward Fisher (1930-1988) US COAST GUARD 1950-1953 Korea

Victor Forbush (1908-1978) US NAVY 1926-1945 WWII

Forrest Gould (1933-1990) US ARMY 1952-1954 Korea

Elmer Harris (1891-1979) US ARMY 1917-1918 WWI

Russell Herr (1923-1989) US ARMY 1944-1946 WWII

Jimmie Holcomb (1921-1989) US ARMY 1941-1945 WWII

Cecil Huffine (1914-1995) US ARMY 1943-1945 WWII

Ross Hughes (1914-1995) US ARMY 1943-1946 WWII

Joseph Hunt (1908-1981) US ARMY 1943-1944 WWII

William King (1915-1989) US ARMY 1942-1946 WWII

Phillip Kolman (1921-2005) US ARMY 1942-1945 WWII

Norman MacInnes (1903-1974) US ARMY 1920-1921

Edward Maloney (1927-2005) US NAVY 1945-1949 WWII

Clarence McDonald (1920-1992) US ARMY 1941-1945 WWII

*McDonald Received Bronze Star Medal and Purple Heart for service in WWII

Robert Miller (1912-1988) US NAVY 1942-1945 WWII

Riley Morrison (1928-1992) US ARMY 1950-1952 Korea

Joseph Nemec (1906-1988) US ARMY 1942-1945 WWII

William O'Day (1920-1986) US NAVY 1939-1946 WWII

Andro Pavlik (1920-1994) US NAVY 1942-1961 WWII/Korea

Sanford Perry (1915-1989) US ARMY 1942-1943 WWII

John Prine (1941-1992) US NAVY 1958-1969 Vietnam

Richard Ranft (1920-1978) US ARMY 1941-1945 WWII

Robert Turk (1924-2005) US ARMY 1943-1946 WWII

Nick Walsoff (1911-1989) US ARMY 1942-1946 WWII

John Weidinger (1914-1989) US ARMY 1944-1946 WWII

John Whalen (1919-1990) US ARMY 1940-1945 WWII

Martin Wilson (1907-1987) US ARMY 1942-1945 WWII

Eugene Yevich (1927-2014) US ARMY 1945-1946 WWII

Leonard Zimmerman (1916-1980) USMC/ARMY 1936-1945 WWII