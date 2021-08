Upcoming pop-up vaccine clinics happening in Las Vegas

Here is a list of pop-up vaccine clinics that are happening in the next week:

Las Vegas City Hall



8:30 a.m.-1 p.m. Aug. 18

495 S Main Street

Schedule appointments here

Cardenas Market



5-8 p./m. Aug. 18

4500 E. Tropicana Ave, Las Vegas, NV 89121

No appointment necessary

Las Vegas City Hall – Cafe Now



8 a.m.-1 p.m. Aug. 18

495 S. Main Street, Las Vegas, NV 89101

Walk-ins accepted

Cannery Casino Hotel



10 a.m.-5 p.m. Aug. 20

2121 E. Craig Road, North Las Vegas, NV 89030

No appointment necessary

The Venetian Resort



10 a.m.-6 p.m. Aug. 21

3355 S. Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

Walk-ins welcome

Unitarian Universalist Congregation



7 a.m.-noon Aug. 21

3616 E. Lake Mead Blvd, Las Vegas, NV 89115

No appointment necessary

Latin Chamber of Commerce



10 a.m.-2 p.m. Aug. 23

2900 Stewart Ave., Las Vegas, NV 89101

No appointment necessary

Catholic Charities SN



10 a.m.-1 p.m. Aug. 25

1501 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89101

No appointment necessary

Fremont Hotel and Casino



Aug. 27

200 E. Fremont Street, Las Vegas, NV 89101

No appointment necessary

Vaccine Event at The Silverton



8-11 a.m. Aug. 27

Veil Pavillion

Partnership with Albertsons. Insurance cards requested but not mandatory

UNLV International Gaming Institute Stan Fulton Building



Every Sunday - Thursday | 5:30 - 10:30 p.m.

4505 S. Maryland Pkwy, Las Vegas, 89154

Appointments available. Walk-ins welcome.

